Al Pertini torna "Fiorissima", la mostra florovivaistica

OVADA - Due giorni con "Fiorissima", la mostra mercato florovivaistica organizzata dall'associazione "Gardening in collina". L'appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 settembre al parco Pertini di Ovada. Un evento al quale partecipano molti vivaisti, ognuno dei quali specializzato in un genere di pianta. E' previsto un biglietto di ingresso di 3 euro. Orario: sabato 10.00-20.00. Domenica 9.00-19.00. Info: 347 0377427.