Villa Gabrieli: attività e benessere con Vela e Cigno

OVADA - Una giornata di benessere e di attività fisica adattata nel parco di Villa Gabrieli a Ovada. L’appuntamento è per sabato (19 di settembre), un’occasione per andare alla riscoperta dello spazio verde accanto a via Carducci. Tra le 10.00 e le 12.00 i volontari di associazione Vela e Fondazione Cigno proporranno in collaborazione con la palestra Be Good attività fisica all’interno del “Giardino terapeutico” in fase di sviluppo.

Al pomeriggio, dalle 15.00, l’allestimento della mostra fotografica del progetto “Disperanza” realizzato dalla fotografa ovadese Lucia Bianchi. Dodici modelle per raccontare altrettante storie di come la malattia ha cambiato le loro vite. “Disperanza” è anche un libro che sarà pubblicato nei prossimi giorni.