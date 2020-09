Silvano: asta benefica per Telethon con cimeli e maglie dei calciatori

SILVANO D'ORBA - La maglia e gli scarpini di Totti - che ha firmato gli oggetti alla presenza degli organizzatori dell'evento direttamente presso la sua Soccer School - autografati. Le maglie di Del Piero e Chiellini. Sette maglie dell’Alessandria Calcio. E ancora: libri, casacche e grembiuli degli chef Cannavacciuolo, Cracco, Barbieri, Bottura, Esposito, Ducasse e del pasticciere Massari. Sono alcuni degli oggetti che andranno all’asta sabato 12 settembre dalle 18.00 alle 20.00 e il giorno successivo dalle 10.00 alle 13.00 in piazza Battisti a Silvano.

L’evento è la raccolta fondi annuale organizzata per Telethon da Daniele Barca e Patrizia Cetti con l’aiuto di Carmelo e Elena Barca. Alla manifestazione, organizzata per ricordare Stefania, sarà presente il coordinatore provinciale di Telethon, Vincenzo Fasanella. L’intento è quello di sostenere la ricerca nel campo delle malattie rare. L’amministrazione comunale ha partecipato concedendo la disponibilità dello spazio per la giornata.