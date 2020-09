Castellazzo, ancora quaterna. Tris Valenzana

CASTELLAZZO - Abbonato al poker il Castellazzo: anche con l'Asca quattro reti per la formazione di Fabio Nobili. Nel primo tempo sblocca il punteggio Benabid, e la prima frazione è molto ben interpretata dagli ospiti. In avvio di ripresa il raddoppio di Liguoro, nel finale a segno due giovani promettenti, Sorano e Panizza. Unica nota stonata, per i padroni di casa, l'infortunio, da valutare, a Zunino nei primi minuti di gara.

Ovadese, stop di misura

Sconfitta di misura per l'Ovadese sul campo del Busalla, avversaria ben attrezzata di Eccellenza ligure. Ospiti in vantaggio con Cazzulo, ma il pareggio dei locali è immediato. Il 2-1 decisivo nel finale, su rigore. Prestazione, però, nel complesso positiva per gli uomini di Raimondi e Coscia, che torneranno i campo domani contro la Campese.

ValeMado, tris, al Solero

Due gare in 24 ore per la ValanzanaMado. Ko di misura con la juniores del Casale, per i rossoblù a segno Galia. Oggi tris dei padroni di casa al Solero, con Mutti, Pellicani dal dischetto e Savino.

Il torneo alla Jcp

A San Salvatore la Junior Calcio Pontestura vince il triangolare. Nella prima partita 3-0 sull'Occimiano: Massano al 6', sfruttando una indecisione del portiere. Immediato il raddoppio di Di Martino (10') Al 27' Vergnasco si procura il rugore che Rocca trasforma. Alla mezzora anche un penalty per l'Occimiano, ma Nese calcia sul palo.

Ai padroni di casa del Monferrato il secondo confronto, 2-0 sull'Occimiano: Reggio al 10' dagli 11 metri, la seconda rete è di Pezzotta,al 27'. Al 36' Cavallone si procura un rigore, ma lo calcia con poca convinzione e si fa parere il possibile 2-1. Decisivo il terzo confronto, un monologo della Junior Pontestura: al 2' Vergnasco, al 12' Amin, al 20' Geminardi, al 30' Abradzha, per il 4-0 che vale il primo posto.

Debutto per l' Europa Bevingros, appena ripescata in Seconda: 3-3 con la Fulvius.