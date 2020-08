"Uva": musica e incontri per la candidatura a "Capitale europea del Vino"

OVADA - Sarò un sabato ricco di eventi per il centro zona che, nell'ambito di un “Ovada in festa” nato dalla forte sinergia tra Enoteca e Pro Loco, propone un importante appuntamento musicale e diverse iniziative collaterali. Si tratta, nello specifico, del concerto di Giorgio Conte, previsto domani sera dalle ore 21.00 al parco Pertini (in caso di maltempo sarà spostato al teatro Splendor di via Buffa, ndr) nell'ambito di chiuderà il programma di iniziative collegato alla presentazione della candidatura a "Città Europea del Vino 2023". L'artista astigiano, fratello di Paolo, suonerà tutti i suoi più grandi successi fino a "Sconfinando", l'album più recente, pubblicato nel 2017. L’ingresso è libero, la prenotazione obbligatoria tramite l’ufficio Iat di via Cairoli (0143.346.988). In caso di maltempo sarà recuperato il giorno successivo alla stessa ora.

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 18.30, presso l'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato Ovadese, è in programma la presentazione della candidatura che lega tre territori, l'Ovadese, l'Acquese e il Casalese, per la candidatura a "Capitale Europea del Vino 2023". La rassegna "Uva" rappresenterà l'occasione per mettere nero su bianco la proposta, che sarà firmata dai sindaci Paolo Lantero (Ovada), Lorenzo Lucchini (Acqui Terme) e Federico Riboldi (Casale Monferrato) alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa. Un importante riconoscimento, sostenuto dall'Associazione nazionale Città del Vino e per l’occasione coordinato dall’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato in stretta collaborazione con le altre Enoteche Regionali di Acqui Terme e Casale Monferrato, potrà senza dubbio essere un volano di sviluppo per l’intera area che fa della produzione vitivinicola di qualità la sua bandiera identitaria.