Gnocchetto, frazione abbandonata: «La strada 456 è in condizioni indecenti»

OVADA - Arriva dall'Osservatorio “Valle Stura Ovadese”, nato per monitorare i problemi di questa porzione di territorio al confine con la Liguria, un'importante presa di posizione sulla situazione in cui verte attualmente la frazione di Gnocchetto, "completamente abbandonata da tutti", e la strada provinciale 456 "del Turchino", da tempo alle prese con le frequenti chiusure (in caso di allerta meteorologica) dovute a una frana e da un manto stradale in condizioni pessime, segnaletica orizzontale che sta scomparendo, cunette sporche o non più esistenti. E poi le vetture che transitano a tutta velocità senza badare minimamente ai "Velo Ok" installati qualche anno fa dal Comune di Ovada. "Se non servono a nulla, tanto vale toglierli". L'articolo completo è disponibile su "Il Piccolo" in uscita nelle edicole a partire da stamattina, martedì 25 agosto.