Ovadese, colto alla rovescia per la prima amichevole

OVADA - Tanta corsa, soprattutto senza ma anche col pallone. Si è conclusa la prima settimana di preparazione in casa Ovadese. La squadra agli ordini di mister Stefano Raimondi ha iniziato l'avvicinamento verso il campionato di Promozione 2020-21. E se il ritornello fisso rimane "fare meglio dell'ultimo anno", c'è ottimismo nel gruppo sulla possibilità di fare una buona stagione. Ce ne sono le premesse con l'organico messo assieme nel corso della campagna di rafforzamento e per l'impegno e l'intensità di questi primi giorni di allenamento. Nella giornata di ieri doppia seduta al Moccagatta. Da oggi avvicinamento alla prima amichevole sul campo di San Salvatore, giovedì con inizio alle 19.45. Non potrà essere un test molto attendibile dopo dieci giorni di "cura" per rimettersi in movimento dopo tanti mesi di stop. Ma la conferma che anche il calcio dilettantistico è ripartito.