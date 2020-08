L'Enoteca crea il "Premio Stefano Ferrando"

OVADA - Un sommelier con una grande passione per il vino. Un impegno instancabile per far riscoprire il valore del Dolcetto nel suo ruolo di Delegato Provinciale di Ais e da vice presidente dell'Enoteca Regionale. Stefano Ferrando col ruolo lavoro ha posto le basi dell'attuale promozione del vitigno delle nostre terre. Ecco perché l'ente nel quale si è speso ha deciso di creare un premio per ricordarlo, a pochi mesi dalla sua scomparsa dovuta al coronavirus. L'iniziativa “Uva!” nasce per celebrare la vendemmia 2020, lanciare la candidatura di Ovada, Acqui Terme e Casale a “Città europea del vino 2023”. L'appuntamento è per il 29 agosto. Alle 19.15 sarà consegnato il “Premio Stefano Ferrando”. Destinataria Anna Errico, Direttore del Consorzio Piemonte Land of Perfection. A seguire, nel corso della serata, dalle 21.30, gran finale in musica con il concerto del cantautore Giorgio Conte.