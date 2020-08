San Giacinto: un quadro per ricordare il patrono della collettività

OVADA - Una celebrazione particolare quella in programma domani alla Parrocchia dell'Assunta. Ricorre infatti la festa di San Giacinto il Santo polacco, da secoli Alto protettore della 'Magnifica Comunità ovadese'. Grazie ad un devoto residente ad Acqui Terme, ma sempre affezionato ad Ovada, viene organizzata una singolare manifestazione religiosa. Alle ore 18.00 celebrazione della Messa anticipata dalla benedizione di un quadro raffigurante il Santo Papa Giovanni Paolo II°, Karol Wojtyla polacco come San Giacinto, donato da Gianni Ravera e acquistato a Roma. Il quadro verrà sistemato sul secondo altare laterale a sinistra della Parrocchia dove il pittore ovadese Tommaso Cereseto dipinse il quadro raffigurante San Giacinto con gli altri compatroni San Sebastiano e San Rocco.

Il legame tra San Giacinto, elevato agli onori degli altari il 17 aprile 1594 da Clemente VIII alla presenza di rappresentanti Ovadesi e Giovanni Paolo II, poi diventato Santo, di cui in questo anno si celebra il centenario della nascita, fu oggetto ad Ovada negli anni ‘70 di pubblicazioni ed articoli sull’Osservatore Romano, sui giornali e sulle televisioni non solo locali tanto che Flavio Ambrosetti, docente di filosofia, allora Consigliere Comunale di minoranza fece anche un’ interpellanza in Consiglio per porre l’attenzione su questo straordinario evento.