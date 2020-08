Giuseppe Brunetto: Costa ricorda il suo parroco

OVADA - Una notizia che ha generato grande cordoglio e commozione quella della scomparsa di Giuseppe Brunetto, un protagonista della vita ovadese tra il 1970 e il 1990 con il suo ruolo di insegnante della scuole medie, il suo lavoro da parroco in frazione Costa nella quale ha contribuito a creare manifestazioni di grande richiamo come "Costa Fiorita" e "L'amico del bosco" e il suo contributo da giornalista, come direttore de "L'Ancora" per creare la redazione ovadese che ha portato in città un nuovo modo di fare giornalismo locale. Molte le persone che gli sono rimaste legate e in questi giorni hanno espresso pensieri di affetto sincero e apprezzamento. Nella giornata di domani, 15 agosto alle 10.00, presso la parrocchiale di Nostra Signora della Neve a Costa, è in programma una Messa in suffragio.