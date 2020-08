Migranti positivi, c'è la data del consiglio comunale

OVADA - Sarà discusso giovedì 20 agosto, dalle 21.00, l'ordine del giorno presentato da "Ovada viva" sulla situazione dei migranti inviati dalla Prefettura e attualmente ospitati in una palazzina di via Galliera. Il caso aveva sollevato grandi polemiche dopo che quattro dei dieci migranti erano risultati positivi al coronavirus dopo il tampone effettuato al loro arrivo in città. "Mi auguro - ha spiegato il capogruppo di "Ovada viva" in consiglio comunale, Pier Sandro Cassulo - che il nostro ordine del giorno sia condiviso dalla maggioranza". In un primo momento era stata ipotizzata la possibilità di tornare a una seduta a "porte aperte", magari utilizzando come sala la Loggia di San Sebastiano. In realtà i lavori si svolgeranno in videoconferenza come negli ultimi mesi.