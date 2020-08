Musica, teatro e libri: gli appuntamenti del fine settimana

OVADA - Prendono il via in questo caldo fine settimana agostano due tra le più importanti rassegne culturali del territorio. Si tratta di "Sconfinamenti", l'iniziativa promossa dall'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato Ovadese, che inizierà stasera, con il primo dei tre incontri letterari, e di "Cremolino, teatro e musica", il ciclo di appuntamenti estivi organizzato dall'associazione "I Guitti". Proseguono, inoltre, "OvadAvanti" e le visite guidate a San Giovanni al Piano, a Lerma, mentre a Costa d'Ovada è tempo di celebrazioni per la "Madonna della Neve".

"SCONFINAMENTI", OVADA - Si apre domani stasera, venerdì 7 agosto alle 21.00, “Sconfinamenti”, la rassegna letteraria creata dall'Enoteca Regionale di Ovada e coordinata dalla scrittrice ovadese Raffaella Romagnolo. Per il primo appuntamento di scena Enrico Camanni, volto molto noto nel mondo del trekking ed escursionismo. «La montagna è una grande metafora della nostra vista», chiarisce Camanni presentando “Una coperta di neve” (Mondadori). Una vicenda che parte dal ritrovamento di una donna dispersa il giorno dopo una slavina, una corda legata in vita e nessuno dall’altro capo. «Camanni - spiega Romagnolo - è un grande esperto di alpinismo e mette le sue conoscenze al servizio di questo giallo d’alta quota». L’indagine è in qualche modo lo strumento di un viaggio tra i pensieri e le paure delle persone. Sconfinamenti proseguirà giovedì 13 agosto con Alessandro Barbaglia ("Nella balena", Mondadori) e giovedì 27 agosto con Cristina De Stefano ("Il bambino è il maestro. Vita di Maria Montessori", Rizzoli).

"BELLA, OVADA STASERA", OVADA - Venerdì di shopping per le vie del centro storico di Ovada. Negozi aperti. Finalmente liberi di passeggiare tra le vetrine accese. L'iniziativa proseguirà nei prossimi venerdì di agosto, 14, 21 e 28.

Sabato 8 agosto



"OVADAVANTI", OVADA - Marcello Crocco presenta il nuovo cd “La Musica del Terrazzo”. Accompagnamento Andrea Negruzzo presso Parco Piscina Geirino. Ore 21.30. Prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio del Turismo. Per info: 0143 821043. Ingresso libero, contingentato, e misure DIP secondo normative anti-Covid.

"CREMOLINO TEATRO E MUSICA", CREMOLINO - Appuntamento presso il campo sportivo alle ore 21.15. L'associazione culturale "I Guitti" presenta: "Il Gruppo Q.d.F. Quelli del Fienile". Ingresso 7 euro, ridotto 4 euro. Abbonamento 30 euro (6 spettacoli). L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LE CASE DI ANNA", SILVANO D'ORBA - Anna Ponte, dalla Benedicta alla Casa dello Studente di Genova in nome della libertà. Nel corso dell'evento interverranno Giuseppe Coco, Sindaco del Comune di Silvano d’Orba, Daniele Borioli, Presidente dell’Associazione Memoria della Benedicta e Michele Dellaria, Associazione Memoria della Benedicta. L'appuntamento è per le ore 17.30 presso il Giardino di “Villa Elvira”, via Lerma 6 a Silvano d’Orba.

Domenica 9 agosto



"CREMOLINO TEATRO E MUSICA", CREMOLINO - Appuntamento presso il campo sportivo alle ore 21.15. La compagnia teatrale “Quizzy Teatro” presenta: La Cascina di Rachele. Ingresso 7 euro, ridotto 4 euro. Abbonamento 30 euro (6 spettacoli). L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza.

"NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE", COSTA D'OVADA - Dalle ore 21.00 concerto di musica classica e sacra presso la chiesa Parrocchiale di Nostra Signora della Neve, Confraternita del SS. Sacramento, di Costa d’Ovada. Si esibiranno Marcello Crocco al flauto e Roberto Margaritella alla chitarra.

VISITE GUIDATE A SAN GIOVANNI AL PIANO, LERMA - Il comitato FAI organizza visite accompagnate per tutte le domeniche di agosto (9, 16, 23 e 30) dalle ore 9.30, 10.30, 11.30 alla Chiesa di San Giovanni del Piano, chiesa romanica del XI secolo presso il cimitero di Lerma. I volontari saranno presenti per informazioni sulla chiesa e i suoi affreschi. È necessaria la prenotazione al n. 328 4117206. Per informazioni www.iluoghidelcuore.it.