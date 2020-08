Acqui in Eccellenza, Novese in Promozione

TORINO - Festeggiano in due: l'Acqui ripescata in Eccellenza e la Novese che, dopo due salti in avanti sul campo, conquista a tavolino la Promozione.

Il comitato regionale Figc ha ufficializzato i movimenti nelle due categorie più importanti, ampliando anche l'organico della Promozione.

L'Acqui è una delle tre ammesse nell'Eccellenza che avrà 36 formazioni. Sale insieme a Cbs e Fulgor. La formazione allenata da Arturo Merlo è nel girone B insieme a Albese, Asti, Atletico Torino, Benarzole (derby in famiglia, in panchina, con il fratello Alberto), Canelli, Castellazzo, Cbs, Chisola, CornelianoRoero, Giovanile Centallo, Lucento, Moretta, Olmo, Pinerolo, Pro Dronero, Rivoli, Vanchiglia.

La Novese esulta per la Promozione che sentiva di meritare. Unica società ammessa: per evitare tre gironi da 16 e uno da 17, i vertici Figc piemontesi hanno deciso di portare a 18 un raggruppamento, ripescando i biancocelesti allenati da Mattia Greco, inseriti, però, in uno di quelli a 16, il D. Oltre a Novi le squadre che lo compongono sono Arquatese, Asca, Bacigalupo, Cit Turin, Gaviese, Luese, Mirafiori, Ovadese, Pozzomaina, Pro Villafranca, San Giacomo, Santostefanese, Stay O Party, Trofarello e ValenzanaMado.

Definite anche le date della stagione: l'Eccellenza inizia l'andata il 27 settembre e la conclude il 17 gennaio 2021, con due turni infrasettimanali, 7 e 21 ottobre, mentre il ritorno sarà dal 24 gennaio al 2 maggio, infrasettimanali il 3 e 17 marzo e anticipo a sabato 3 aprile per Pasqua.

In Promozione andata dal 27 settembre al 17 gennaio, ritorno dal 24 gennaio al 9 maggio, senza gare durante la settimana e riposo a Pasqua.

Derby in Coppa

Cambia la formula della Coppa Italia di Eccellenza: il 13 solo 8 formazioni coinvolte, in un preturno. Acqui in casa del Cbs, in caso di qualificazione il 20 il derby con il Castellazzo.

In Promozione, invece, 33 abbinamenti, con andata il 13 e ritorno il 20. Queste le sfide: Luese - Stay O Party, Asca - ValenzanaMado, Arquatese - Novese e Gaviese - Ovadese.