A "Genova per noi" la presentazione del numero speciale di Urbs

OVADA - Per l'apertura al traffico bisognerà attendere ancora qualche ora, visto che, come sottolineato dal sindaco di Genova, Marco Bucci, "Il ponte aprirà mercoledì tra le sei e le sette di mattina". Nel mentre, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri pomeriggio, a cui hanno preso parte anche - tra gli altri - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte, anche la città di Ovada ha deciso di mostrare la propria vicinanza al capoluogo ligure con un evento interamente dedicato alla città della Lanterna, nuovamente collegata (a distanza di due anni dal crollo del viadotto Morandi) dal ponte San Giorgio, sull'A10 "Genova-Ventimiglia", nella zona della Val Polcevera.

E' con uno spirito positivo, dunque, che stasera si svolgerà "Genova per noi", l'iniziativa promossa e organizzata dall'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato Ovadese in sinergia con l'Accademia Urbense. L'appuntamento è per le ore 18.30 presso i locali di via Torino. Nell'occasione la storica istituzione cittadina presenterà un numero speciale di Urbs, la rivista pubblicata a cadenza trimestrale che da più di trent'anni racconta volti e storie del territorio. E così, citando la nota canzone di Paolo Conte, sulle pagine del periodico saranno proprio le fotografie, i racconti e le peculiarità che legano l'Ovadese con Genova a fare da fil rouge alla narrazione.

In serata, poi, a partire dalle ore 20.30, è in programma la cena curata da Bottaro e Campora prevista nel dehor dell'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato. Sarà possibile assaporare un menù composto da acciughe fritte, tortino di verdure, risotto al pesto ligure, seppioline in zimino e torta sacripantina. Il tutto "annaffiato" con i vini di Cavelli di Prasco. Il prezzo è di 40 euro. Per info e prenotazioni contattare il numero 0143 346988.