Milano - Sanremo: lunedì incontro decisivo?

ALESSANDRIA - Dopo il no, oggi pomeriggio, di Gianfranco Cuttica di Revigliasco al passaggio della 111a Milano - Sanremo si apre ancora una possibilità per l’8 agosto. Mauro Vegni, responsabile Ciclismo Rcs Sport proverà ancora a trovare una mediazione. Da ambienti vicini a Rcs la giornata di lunedì sarà decisiva: incontro tra lo stesso Vegni e il primo cittadino per trovare un compromesso. Il transito sul territorio comunale sarebbe di una decina di chilometri, ma cruciale per la classicissima.