"Bella, Ovada stasera": cinque nuovi appuntamenti con i venerdì di shopping serale

OVADA - Proseguirà anche nel mese di agosto "Bella, Ovada stasera", l'iniziativa promossa dai commercianti ovadesi che, dallo scorso 10 luglio, sono tornati ad aprire i negozi del centro storico ogni venerdì anche in orario serale. Dopo il successo riscontrato nelle ultime settimane, caratterizzate anche dalla presenza di "Mangè d'Uò", con gli stand e le degustazioni dei ristoratori, gli organizzatori hanno deciso di prolungare il "cartellone" degli appuntamenti fino al termine del prossimo mese, da domani sera (venerdì 31 luglio) fino al prossimo 28 agosto. In mezzo i cittadini avranno modo di "passeggiare tra le vetrine accese" anche il 7, 14 e 21 agosto, per un programma estivo davvero completo.

A ferragosto, inoltre, si terrà il “Mercatino dell’Antiquariato” nel centro storico di Ovada. La conferma non è ancora ufficiale, ma la direzione intrapresa è quella. Sono allo studio i dettagli, la disposizione dei banchetti a la gestione degli spazi. Nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa di più. Per il Mercatino sarebbe la prima edizione dell’anno, un appuntamento quello di metà agosto da sempre molto gradito da turisti e possessori di seconde case da Lombardia e Liguria.