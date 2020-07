La pallavolo in piscina? Sempre a Lerma

LERMA - La pallavolo in piscina è nata a Lerma. Per 34 anni una formula che ha fatto scuola, perché ha portato il volley in spazi nuovi, fuori delle palestre e dai palazzetti. Per 34 anni il Trofeo Mobili Marchelli è stato l'evento dell'estate, in campo anche alcuni nazionali, non solo italiani.

La 35a edizione è stata rinviata al 2021, ma gli organizzatori non si sono arresi del tutto. È nata l'idea di una sfida celebrativa, con molti degli interpreti, che hanno giocato e vinto sui campi di Lerma: una partita celebrativa, tra Genova e Novi (capitanata da Stefano Moro), con una cinquantina di irriducibili coinvolti.

Per la cronaca successo di misura di Genova, 2/1 su Novi. L'auspicio di Mauro Ferro e Alberto Pastorino? Che sia un ponte verso il 2021, per ripartire tutti insieme.