Viaggio nella Maturità 2020: Leonardo Natali

OVADA - C’è anche Leonardo Natali fra i quattro studenti dell’Agraria che hanno terminato il percorso scolastico fra i banchi dell’Istituto “Barletti” di Ovada con il massimo dei voti. Originario di Acqui Teme, dove risiede tutt’ora, il giovane studente è da sempre molto legato alla botanica. Una passione, per le piante e per gli animali, che ha cercato di trasformare – al momento della scelta dell’indirizzo scolastico – in un piano di studi. La scelta dell’Agrario di Ovada, dunque, era praticamente scontata.

«In questi cinque anni mi sono trovato bene, penso che a settembre proseguirò con la formazione all’Università. Il corso? Scienze Biologiche – dice il giovane acquese –. Durante tutto il quinquennio, ho sempre avuto un media alta, sopra il 90, ma il 100 mi ha sorpreso». Come elaborato ha portato “l’invecchiamento dei vini e la casse ferrica”. Ha praticato il nuoto a livello agonistico presso la Rari Nantes, che cercherà di non abbandonare anche se l’emergenza sanitaria in corso – legata alla diffusione del “Covid-19” – gli ha permesso, negli ultimi mesi, di “tuffarsi” maggiormente nello studio che ha regalato, a lui e alla sua famiglia, una grande soddisfazione.