Viaggio nella Maturità 2020: Lorenzo Chichero

OVADA - Il primo tassello per ottenere il massimo dei voti l’aveva messo nel corso del quinquennio, quando si era distinto in quasi tutte le materie. Ma, un po’ per il format inedito e un po’ per i timori che la Maturità riserva ogni anno agli studenti, il rischio di vedere vanificata quella speranza si è concretizzato. «Le basi erano certe – dice Lorenzo Cichero di Ovada – anche se c’era un po’ di ansia per l’esame, ma dopo che sono entrato e ho rivisto il volto degli insegnanti, mi sono tranquillizzato».

Lorenzo ha già un lavoro che lo aspetta presso la Fapav di Ovada, in località Coinova, dopo un periodo di meritato riposo. Al termine dell’estate, dunque, arriverà la prima presa di contatto con il mondo del lavoro. Già nei mesi scorsi, durante le operazioni di stesura dell’elaborato, c’è stato un approccio con una realtà professionale. Ora l’idea è quella di utilizzare il documento – intitolato “il metodo per velocizzare la produzione dell’azienda in serie” – anche all’interno dell’azienda.