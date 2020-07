Ovadese, Gaggero: «Difesa solida e progetto in più anni»

OVADA - «Dei giocatori che avevamo messo nel mirino ce n’è sfuggito solo uno. O meglio: la perdita del portiere 2001 (Cipollina ndr) ci ha costretto a cambiare strategia». Parla di mercato concluso Nico Gaggero, direttore generale della nuova Ovadese. Un lavoro orchestrato e condiviso con il nuovo mister Stefano Raimondi. «Poteva rimanere in Eccellenza – aggiunge Gaggero – ha deciso di impegnarsi in questo progetto che prevede step diversi in anni successivi. L'obiettivo è quello di fare meglio dell'anno scorso, altrimenti saranno problemi. Abbiamo puntellato la difesa in modo da permetterci maggiore tranquillità. Però la squadra non è attrezzata per stare davanti».



