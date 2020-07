Viaggio nella Maturità 2020: Helena Tiro

OVADA - Anche Helena Tiro arriva dalla Valle Stura. Negli ultimi cinque anni ha fatto la spola fra l’entroterra ligure e il territorio ovadese perlopiù per motivi di studio, visto che si è iscritta al corso di Agraria promosso dall’Istituto Barletti di Ovada. Un percorso di studi che, fin dal primo momento, le è sempre piaciuto per cui si aspettava una votazione alta. Alla fine è arrivato il tanto desiderato “cento". «Sono sempre andata bene, l’indirizzo di studi mi è sempre piaciuto – dice –. Adesso mi sto appassionando all’apicoltura».

Come previsto dal format inedito, scelto per quest’anno, della Maturità, Helena ha presentato un elaborato sulle anomalie dei vini e sulla vinificazione dei “rossi”. «Per mesi abbiamo seguito una didattica a distanza complicata, ma i docenti ci sono venuti incontro – afferma la neodiplomata, appassionata di equitazione –. Naturalmente le preoccupazioni e le ansie c’erano» Il futuro è abbastanza tracciato, e prevede un indirizzo inerente a quanto studiato nel quinquennio appena terminato. «Probabilmente sceglierò la Facoltà di Biologia. Nel frattempo mi riposo in campagna in mezzo alla natura».