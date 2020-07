Viaggio nella Maturità 2020: Chiara Robbiano

OVADA - Chiara Robbiano di Ovada ha cercato di dare il massimo dal momento che le aspettative erano alte con una media alta che si aggirava sul 9.5, poi è anche arrivata la lode. «L’ansia ha giocato un ruolo importante – dice la neodiplomata del liceo scientifico opzione scienze applicate – dal momento che non sapevo come gestire l’esame». L’elaborato riguardava la corrente alternata per la fisica e sugli integrali per la matematica. Per il futuro l’indirizzo potrebbe essere Matematica o Fisioterapia.

«Mi piacerebbe – continua – osteopata». Ma c’è un altro sogno per Chiara: dall’età di 8 anni pratica danza presso l’asd “Mambo Rico” di Ovada con i balli caraibici conquistando numerosi piazzamenti d’onore ai campionati italiani per cui alla ripresa dell’attività agonistica intende continuare ad allenarsi per conquistare altri primati. «Ho un sogno anche per la danza – conclude Chiara – salire il più in alto possibile perché il ballo è un qualcosa che ho nel sangue».