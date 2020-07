Pallavolo Ovada al lavoro per la prossima stagione

OVADA -Non sono trascorsi invano gli ultimi mesi in casa Pallavolo Ovada. La società presieduta da Alberto Pastorino ha infatti lavorato per riorganizzare l’attività giovanile e porre le basi della prossima stagione senior nell’attesa di un quadro più definito.

Prime squadre

Approda alla guida della maschile di Serie C Enrico Dogliero che manterrà anche la direzione tecnica. «Non è stato possibile - spiega Pastorino - proseguire con Suglia per ragioni logistiche. Questa soluzione è ottima anche in considerazione del ruolo prevalente che i giovani del vivaio avranno nell’organico». Si registra però anche un rientro di spessore con Gabriele Belzer, centrale con lunga militanza in categorie superiori e già vittorioso in maglia ovadese in Serie C. Belzer avrà anche un ruolo da dirigente. Per la femminile in settimana è arrivato l’accordo con Domenico Patrone per la panchina. «Ora - prosegue Pastorino - proveremo a definire l’organico». All’orizzonte campionati con gironi da dodici squadre nel tentativo di svilupare in un lasso di tempo non superiore a sei mesi e poter partire in ritardo rispetto alle date abituali.



Giovanili

«Sarà l’attività in primo piano. Siamo pronti a partire in almeno 7 campionati». La responsabilità del vivaio femminile sarà affidato a Cubi Rapetti, già giocatore ovadese e profondo conoscitore della disciplina. L’incognita che ancora dev’essere chiarita è la reale disponibilità degli impianti e, nel caso, con quali modalità.