Nasce il percorso dei gusti per i venerdì dello shopping

OVADA - Si chiama "Il percorso dei gusti di Ovada". E' la novità che arricchirà due dei tre venerdì di "Bella Ovada stasera", l'iniziativa con i negozi aperti coordinata dai commercianti della città. Appuntamento il 17 e il 24 luglio mentre l'anteprima dello shopping serale è in programma per il 10 luglio. Venti stazioni, altrettanti piatti preparati da ristoranti, pizzerie e stuzzicherie della città. "L'intenzione - spiega Samir Ajjor, tra gli ideatori dell'iniziativa - era quello di fare qualcosa per la città. Abbiamo lavorato assieme, pensando la beneficio di tutti". La Pro Loco di Ovada, in tre punti si occuperà della vendita dei carnet da 20 assaggi (costo 40 euro) e 10 assaggi (20 euro, con due proposte diversificate tra salato e dolce.