Diocesi in festa per l’ordinazione diaconale del tagliolese Nicolò Ferrari

TAGLIOLO MONFERRATO - È in programma per stasera, sabato 4 luglio, a partire dalle ore 21, presso la Cattedrale di Acqui Terme, l’ordinazione diaconale per Nicolò Ferrari di Tagliolo Monferrato. Si tratta di un evento particolarmente sentito, e di grande importanza, non soltanto per la comunità locale e il territorio dell’Ovadese, ma anche per tutta la Diocesi acquese, visto che, dopo l’ordinazione sacerdotale – la cui data non è stata ancora definita – la situazione vocazionale non è per nulla rosea. Dopo Nicolò, infatti, non risultano altri giovani interessati ad intraprendere il percorso necessario per diventare sacerdoti diocesani. La vocazione di Ferrari è iniziata a germogliare a Tagliolo, per poi proseguire con un cammino ricco di esperienza con la laurea in Fisica a Torino, l’anno propedeutico, il seminario interdiocesano a Valmadonna e per finire gli studi a Roma.

Tutta la Diocesi, insieme alla comunità del paese, è in festa per questo evento e seguiranno in Cattedrale, nei limiti dei 90 posti consentiti, la funzione celebrata da Monsignor Luigi Testore. C’è quanto mai bisogno di forze nuove per aiutare i sacerdoti anziani che, con coraggio e dedizione, continuano a custodire le parrocchie. La Parrocchia di Tagliolo ha organizzato un servizio pullman, mentre domani mattina, domenica 5 luglio, alle ore 11, si svolgerà la solenne concelebrazione a San Vito. Per il piccolo comune dell’Ovadese una doppia festa perché, a distanza di 150 anni da Don Domenico Ferrari, fiorisce una vocazione locale.