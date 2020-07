Allerta gialla: la Provincia chiude la strada provinciale 456 del Turchino

OVADA - È prevista a mezzanotte la chiusura della strada provinciale 456 del Turchino che, nel tratto compreso tra località Panicata e la frazione Gnocchetto, presenta importanti movimenti franosi a bordo della carreggiata. Per questo motivo, a causa del maltempo (con tanto di allerta gialla) annunciato per le prossime ore, la Provincia di Alessandria ha deciso di interdire il passaggio dei mezzi proprio in prossimità della frazione ovadese a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 20.00 di domani, venerdì 3 luglio.