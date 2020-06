Fra i libri e il violoncello: Margherita Succio e la sua maturità da "cento"

OVADA - Lei è originaria di Orsara Bormida, ma ha trovato nella nostra città un punto strategico per poter frequentare il Conservatorio. Gli ultimi due anni del triennio sono stati particolarmente impegnativi per Margherita Succio, studentessa dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada che, oltre ad aver concluso gli esami musicali - trovandosi ad Alessandria quasi tutti i pomeriggi - ha frequentato il Liceo Linguistico, una caratteristica da sempre offerta dalla scuola di via Buffa.

«Il 9 luglio - racconta la giovane laureanda - mi aspetta il Diploma Accademico di I Livello in violoncello, laurea di I livello a tutti gli effetti. Ad aprile ho superato l’esame di ammissione alla University of the Arts Bern (Hochschule der Künste Bern, ndr) dove frequenterò il corso di Laurea di II Livello, Master in Music Performance nella classe del maestro Antonio Meneses, grazie anche all’assegnazione di una borsa di eccellenza della Confederazione per ricercatori e artisti stranieri». Il trasferimento a Berna è previsto per settembre. Un auspicio quello del massimo dei voti. «Non me lo aspettavo ma ci speravo. L’esame non è stato per nulla semplificato», conclude Succio. Prima di intraprendere la nuova avventura, qualche giorno di vacanza, impegni musicali permettendo.