A26, traffico bloccato

OVADA - Un'altra giornata complicata quella che si sta vivendo sull'A26 in direzione sud. Sono sei i chilometri di coda tra Masone ed il bivio con la A10 Genova-Savona, verso Genova per un incidente avvenuto all'altezza del km 4 in cui è rimasta coinvolta una moto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Poliza Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Secondo una prima ricostruzione un uomo, a bordo del suo potente mezzo, avrebbe perso il controllo cadendo. (Pezzo in aggiornamento)