Un San Giovanni diverso

Sarà un 24 giugno diverso. Non si svolgerà la tradizionale processione di San Giovanni, una delle tradizioni più radicate e ricche di storia nella nostra città. Purtroppo l’attuale fase, successiva alla case calda dell’emergenza sanitaria vissuta tra marzo, aprile e maggio, non permette lo svolgimento di un appuntamento che unisce in sé fede religiosa, socialità e folklore.



Corsi e ricorsi

La notizia non può che essere accolta con dispiacere dagli ovadesi, dai portatori dei due gruppi lignei e dai numerosi residenti fuori città che in questa occasione ritornavano per rivivere emozioni e ricordi. È dal 1827 che le due casse di cui una del Maragliano acquistata nel 1826 sono sempre uscite dall’Oratorio per la festa. Questa pregevolissima opera scultorea è uno dei capolavori del barocco ligure-genovese ed è stata classificata tra le migliori opere di questo scultore. Nel periodo della guerra quando fu portata a spalla dai militari di stanza ad Ovada; solo in alcune occasioni il percorso è stato ridotto rispetto al tracciato tradizionale a causa della pioggia.



Programma religioso

Nel rispetto delle norme, sono confermati i momenti religiosi nell’Oratorio. L’accesso in chiesa sarà limitato a 65 presenze. Le altre disposizioni emanate dalla competente autorità civile sono elencate negli avvisi affissi alle porte dell’Oratorio. Le funzioni religiose saranno accompagnate per la parte musicale dai maestri Giovanna Parodi e Claudio Martini. Mercoledì 24 giugno Sante Messe alle 8.30 - 10.30 e alle 18.00.