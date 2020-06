A26 e frana del "Gnocchetto": Question Time di Fornaro (LeU) alla Camera

OVADA - Porta le firme degli onorevoli Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera dei Deputati, e del collega Luca Pastorino, l'interrogazione che sarà presentata domani pomeriggio, in occasione del Question Time, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, in merito all'annosa vicenda del tratto appenninico dell'autostrada A26 tra Ovada e Genova e della frana del Gnocchetto sulla strada provinciale 456 del Turchino. «Sarà un'occasione - afferma Fornaro - per fare chiarezza sui tempi del ritorno a una normale viabilità sull’autostrada e sulla necessaria accelerazione del definitivo passaggio della tratta piemontese della ex statale 456 del Turchino dalla Provincia di Alessandria all’Anas, con la sistemazione della frana in località Gnocchetto di Ovada». Il Question Time sarà trasmesso in diretta sulla Rai domani pomeriggio, mercoledì 24 giugno, a partire dalle ore 15.