La comunità di Trisobbio piange Enrico Grazielli

TRISOBBIO - Una camminata in partenza alla 20.15 di martedì 23 giugno dalla piazza davanti alla chiesa. Così la Pro Loco di Trisobbio vuole ricordare Enrico Grazielli, presidente dell'associazione scomparso nella giornata di oggi. Aveva 68 anni. Trisobbiese di adozione, era arrivato in paese una decina d'anni fa dopo aver vissuto a Ivrea. Una parabola lavorativa spesa come agente di commercio nel settore degli articoli sportivi. Un lavoro che coniugava con una grande passione, quella per il podismo sulle lunghe distanze. Dopo la pensione si era dedicato alla promozione del territorio e con le sue doti umane era stato in grado di mettere assieme un gruppo di persone e far rinascere proprio la Pro Loco. Diverse le iniziative create. Fra queste la camminata di San Giovanni, appuntamento unito al tradizionale falò, e "Trisobbio pulito", giornata di pulizia e rimozione dei rifiuti dalle aree verdi attorno al paese che aggregava un gran numero di persone.

"Una persona solare - lo ricorda Chiara Carosio, a nome di tutta la Pro Loco - che sapeva farsi volere bene. Si era dedicato all'associazione con la passione e la capacità di coinvolgere tipo del suo carattere. Avevamo sospeso la camminata di San Giovani per il periodo che stiamo vivendo. Ma aveva dato un grande impulso per rilanciarla. Ci sembra giusto viverla per mandargli un messaggio".

