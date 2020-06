Ospedale, lascia il direttore amministrativo

ALESSANDRIA - Roberta Volpini lascia l'incarico di direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Secondo quanto emerso, dovrebbe assumere il ruolo di direttore generale dell'ospedale di Benevento.

La Volpini, avvocato con lunghi trascorsi in Toscana, era stata scelta nel settembre 2018 dal direttore Giacomo Centini il quale, poco fa, ha inviato una nota per ringraziare la preziosa collaboratrice "che si è distinta per competenza e professionalità".

Il nome del sostituto non è stato ancora reso noto.