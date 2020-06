Da metà giugno due corse in più sull'Acqui-Genova

OVADA - Sarà attiva a partire da domenica 14 giugno una nuova coppia di treni ripristinata dalla Regione Liguria sull'Acqui-Genova. L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale ligure ai trasporti, Gianni Berrino, che ha ricordato come “ad oggi sono in circolazione il 67% dei treni regionali e il 60% di quelli a media e lunga percorrenza rispetto al periodo precedente l'emergenza sanitaria: a partire da metà mese, però, l'offerta salirà al 77%”. Da Piazza De Ferrari, inoltre, sono in pressing sul Governo affinché possano essere aumentati i posti utilizzabili sui convogli, ad oggi fortemente ridotti a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

La buona notizia per i pendolari della linea di confine di proprietà della Regione Liguria riguarda il reinserimento dei treni 6063 (in partenza dalla stazione di Acqui Terme alle ore 12.17, con arrivo a Genova Brignole alle 13.49) e 6066 (semaforo verde da Genova Brignole alle ore 16.12, con capolinea previsto nella città termale alle 17.39). Fra dieci giorni, dunque, sull'Acqui-Genova circoleranno ventidue littorine al giorno, equamente distribuite fra le due direzioni di viaggio.