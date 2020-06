"Texas", quindici anni dopo Paravidino si racconta

OVADA - «Se dovessimo girare il film adesso, noi saremmo Alessandro e la maestra Maria». Sono passati quindici anni dall'uscita di "Texas" nelle sale cinematografiche. A portare l'Ovadese sul grande schermo un Fausto Paravidino pressoché trentenne che volle raccontare una storia “fuori dal tempo” ma molto radicata alla zona in cui è cresciuto e ha mosso i primi passi. Paravidino ripercorre le fasi di lavorazione e spiega il perchè delle scelte stilistiche adottate. L'attore e regista racconta anche la sua attualità con i teatri chiusi e la recitazione al tempo del contagio. «Se io vado a teatro sapendo che non potrà esserci un bacio o un pugno, non mi diverto perchè è un teatro noioso».

