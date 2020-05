Da giugno ripartono i controlli sui parcheggi a pagamento

OVADA - Tornano da lunedì 1 giugno i controlli sui posteggi a pagamento di Ovada. Termina così l'effetto della sospensione varata, di concerto tra Comune di Ovada e Gestopark, all'inizio dell'emergenza sanitaria. Nei prossimi giorni le parti in causa si incontreranno per fare il punto della situazione e individuare un'agevolazione per le aree del centro storico e dell'immediata corona.