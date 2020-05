Anti sismica, dalla Regione fondi per migliorare il "Pascal"

OVADA - C'è anche il liceo scientifico "Pascal" di Ovada fra gli istituti che potranno beneficiare del fondo regionale stanziato da Torino per finanziare 29 progetti di messa in sicurezza delle scuole piemontesi. La Regione Piemonte, infatti, ha approvato il riparto delle risorse per l’edilizia scolastica destinando allo storico edificio - di via Pastorino - che ospita uno dei cinque corsi proposti dal "Barletti" un importo pari a 417.945 euro. L'intera cifra verrà utilizzata per l'intervento di adeguamento antisismico.

Complessivamente si parla di 37 milioni messi a disposizione per i 29 progetti approvati in Piemonte. Quindici sono compresi nel piano annuale 2019, 14 sono invece finanziabili con le risorse non utilizzate del piano annuale 2018 (Ovada rientra appunto tra questi ultimi). Si tratta di 21,5 milioni per il piano 2019 e di quasi 16 milioni per il 2018. Due i progetti finanziabili nella provincia di Alessandria, di cui l'altro, oltre al "Pascal", è relativo all'adeguamento sismico di due unità strutturali della scuola secondaria di primo grado statale di Serravalle Scrivia.

«Grazie all’arrivo di questi contributi, possiamo venire incontro alle necessità di numerosi Comuni che da tempo chiedevano di sollecitare il finanziamento per la messa in sicurezza delle loro scuole che, ci auguriamo, possano tornare presto a essere frequentate dagli studenti in tutta sicurezza: sia sanitaria che strutturale», ha detto l’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino. Ora manca solo il decreto del ministero dell’Istruzione di assegnazione delle risorse agli enti locali.