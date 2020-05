Alessandro Pestarino, raccolta di racconti sul web

S’intitola “Le cose che finiscono” la raccolta di racconti pubblicata da Alessandro Pestarino sulla piattaforma e web rivista “E(i)sordi”. Nei giorni scorsi il giovane scrittore ovadese ha messo a disposizione sulla rete, in forma gratuita, le prime due parti, suddivise in quattro capitoli. «La terza parte uscirà nelle prossime settimane» spiega l’autore. Tanti i personaggi di fantasia che si alternano fra le righe dei vari racconti, da Giorgio Forzini a Gaia, fino a Monica e Oscar Munarol. «Come scrittore non ho potuto ignorare il periodo che stiamo vivendo e ho deciso di raccontarlo, seppur in forma brevissima – racconta Pestarino, regista di alcuni apprezzati cortometraggi –. I protagonisti rappresentano tipi e situazioni umane differenti. Nella finzione realistica che è propria dello scrivere, ho voluto aprire uno squarcio su una nuova normalità che ci segnerà ben oltre la fine dell’emergenza».