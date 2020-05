Torna il mercato nel centro storico

OVADA - Due settimane fa in piazza San Domenico erano tornate le bancarelle del mercato alimentare settimanale. Un appuntamento replicato anche al sabato mattina, con l'aggiunta de "La corte dei contadini", il mercato agricolo dei produttori locali di Vico Chiuso San Francesco. Da stamattina anche le altre aree della città, da via Cairoli fino a piazza Assunta (dove in precedenza sono state collocate le attività florovivaistiche) e Garibaldi, sono tornate ad essere animate dalle bancarelle del mercato non alimentare. Una ventina, in tutto, le gli esercenti che si sono aggiunti ai quindici già presenti del comparto alimentare. Significativa anche la presenza degli ovadesi che, rispettando le regole, proprio nel giorno di mercato sono tornati nel centro storico per fare acquisti.