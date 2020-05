Fase 2: cosa apre e cosa si può fare da oggi

ALESSANDRIA - Parrucchieri, barbieri ed estetisti riaprono già oggi, 18 maggio. Non tutti: alcuni riprenderanno domani, ma sempre e solo su appuntamento. Così gli studi di tatuatori, piercing, servizi per animali. In generale oggi tutti i negozi al dettaglio e gli uffici di servizi possono aprire, sempre mantenendo le regole precedenti. Vietate le riviste sui tavolini, obbligatoria la sanificazione dopo ogni cliente.

Tutte le strutture ricettive al momento ancora chiuse potranno accogliere i clienti.

Dal 20 maggio: anche i mercati non alimentari (quelli erano già aperti) riprenderanno le attività, adeguandosi alle linee guida. Per negozi e bancarelle di abbigliamento vige lobbligo di indossare i guanti se si toccanogli indumenti.

Sabato 23 maggio potranno riaprire anche bar e ristoranti e tutte le altre attività di somministrazione alimenti.

Cosa si può fare. Dal 18 maggio si potrà fare sport all’aria aperta individualmente o in coppia, ma con il proprio personal trainer. Si devono rispettare comunque le distanze.

Autocertificazioni. Non servirà più per gli spostamenti all’interno della regione, sia per lavoro sia per piacere (andare a trovare amici e parenti). Resta l’obbligo per chi va in una altra regione.