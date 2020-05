Ufficiale: Federico Nardi nuovo direttore sanitario dell'Asl Al

ALESSANDRIA - AGGIORNAMENTO ORE 18.57 - Adesso è ufficiale: il dottor Federico Nardi è il nuovo direttore sanitario dell’Asl Al: questa mattina la firma sulla delibera di nomina da parte del commissario dell’Azienda sanitaria alessandrina, Valter Galante, dopo l’annuncio delle dimissioni di Paola Costanzo l’altra settimana.

Classe 1970, è medico-chirurgo specializzato in malattie dell’apparato cardiovascolare e dal 1° dicembre 2017 lavora per l’Asl Al con l’incarico di direttore di Struttura complessa Cardiologia e Utic dell’ospedale ‘Santo Spirito’ di Casale Monferrato. «Attualmente - si legge ancora nella nota rilasciata dall’Asl Al - ricopre anche l’incarico di responsabile della riorganizzazione del presidio ospedaliero di Casale Monferrato per l’emergenza covid-19. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’amministrazione aziendale».

Potrebbe essere nominato nella giornata di oggi il nuovo direttore sanitario dell'Asl Al, dopo le dimissioni di Paola Costanzo: secondo indiscrezioni, dovrebbe essere Federico Nardi, attualmente direttore della Struttura complessa di Cardiologia dell'ospedale di Casale, che andrebbe a ricoprire anche le funzioni di Direzione di presidio durante l'emergenza Covid-19.