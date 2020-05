"Alessandria ottava in Italia per numero di contagi ogni 100mila abitanti"

ALESSANDRIA - "La graduatoria nazionale stilata per numero di contagiati ogni 100.000 abitanti vede la provincia di Alessandria all’ottavo posto e prima in Piemonte. Alla data del 9 maggio, infatti, in provincia i sono stati 884 contagiati ogni 100.000 abitanti, contro una media nazionale di 362 e una media regionale di 655": parole del capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, preoccupato per l'andamento dei contagi sul nostro territorio.

"La graduatoria nazionale - aggiunge - è guidata dalla provincia di Cremona con 1739 ogni 100.000 abitanti, seguita al secondo posto da Piacenza con 1513 e Lodi con 1418. A seguire al quarto posto Brescia (1067), al quinto Bergamo (1051), al sesto Aosta (917), al settimo Reggio Emilia (909), all’ottavo come detto Alessandria, al nono Pavia (869) e decima Trento (793). Tra le regioni, invece, al primo posto troviamo la Lombardia (807), seguita dal Piemonte (655), Trentino Alto Adige (640), Emilia Romagna (599) e Liguria (564). I numeri - conclude - confermano il dato di un andamento di contagi sulla popolazione della provincia di Alessandria assai peggiore della media nazionale e piemontese, che solo in parte è spiegabile con la nota e triste vicenda delle Rsa. Proprio in ragione di questa classifica, il livello di attenzione su Covid 19 deve rimanere alto ad Alessandria come in tutto il Nord Ovest".