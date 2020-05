Sosta blu, controlli ancora sospesi

OVADA - Aree di sosta blu gratuite almeno fino al 18 maggio prossimo. L’agevolazione varata all’indomani delle prime limitazioni alla mobilità delle persone a causa dell’emergenza sanitaria è stata confermata anche per questa fase 2. In particolare è prevista la sospensione dei controlli da parte degli addetti di Gestopark, la società che dalla scorsa primavera è tornata a occuparsi della sosta a pagamento nella nostra città. Interessate al provvedimento le aree adibite a parcheggio del centro storico e della sua immediata corona. Nelle intenzioni dell’amministrazione, l’agevolazione è legata all’evolversi delle prescrizioni dei decreti emessi dalla Presidenza del Consiglio; sarà quindi riproposta automaticamente fino a quando non si tornerà ai normali comportamenti del periodo “pre crisi”.