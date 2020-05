Riparte il mercato alimentare di piazza San Domenico

OVADA - Riparte domani, mercoledì 6 maggio, a Ovada il mercato dei prodotti alimentari di piazza San Domenico. Norme rigide per la prima sperimentazione. Una decina di bancarelle più distanziate tra di loro ed un percorso da seguire in ingresso e uscita da via San Paolo.

Coniugare l’esigenza di ripristinare un po’ di normalità con la necessità ancora persistente di distanziamento sociale. A coordinare le operazioni sarà la Polizia Municipale che si è occupata di ricalcolare gli spazi nella piazza e vigilerà sul numero dei clienti. Prevista anche la misurazione della febbre al momento di entrare nell’area dedicata alla vendita. Se il primo esperimento andrà bene si andrà avanti in uno spazio del centro storico in cui sono già presenti altri negozi di generi alimentari tra verdura, carne e prodotti da forno. L’ultimo mercato risale al 4 marzo scorso. Per ora nessuna novità per le altre categorie merceologiche.