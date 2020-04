Mario Vescovo, il ricordo della Cicli Guizzardi

OVADA - Una passione per la mountain bike coltivata negli anni che l'aveva spinto a diventare istruttore dei ragazzi iscritti all'Asd Cicli Guizzardi. Una capacità innata di coinvolgere i più piccoli con una grande carica umana e l'entusiasmo che metteva in ogni attività. E' scomparso nella giornata di ieri Mario Vescovo, ha combattuto con il coronavirus prima nell'ospedale di Acqui poi a Tortona dov'era stato trasferito all'aggravarsi del suo quadro clinico. Vescovo aveva 71 anni ed era in pensione dopo una parabola professionale sviluppatasi nel campo dei serramenti. "Per i bambini - spiegano dalla Guizzardi - era una specie di eroe, lo chiamavano "Super Mario". Sapeva essere molto scrupoloso quando il giorno prima di un'uscita andava a controllare il percorso e a sincerarsi che fosse in sicurezza ma anche il primo a giocare con la bicicletta, insegnando ai bambini i trucchi per affrontare meglio salite, discese e salti". Tra le altre attività quella di volontario per l'associazione "Vela". Vescovo lascia la moglie Paola, la figlia Barbara e la sorella Luciana. (Pezzo in aggiornamento).