Il segreto dei cookies, buoni per tutte le occasioni

Dalla colazione alla merenda, passando per il fine pranzo o per il fine cena. I cookies possono essere preparati in tantissime varianti, a seconda dei gusti e delle preferenze, ma a prescindere dalla tipologia scelta sono un dolce semplice, di sicuro successo. Eccoli nella versione di Diego Bongiovanni, da abbinare con un moscato passito vendemmia tardiva. Stefania, questa volta, consiglia un esempio assolutamente virtuoso: la Doc Loazzolo.