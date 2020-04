"L'enoteca a casa tua": diretta streaming con i produttori locali

OVADA - Due appuntamenti giornalieri, alle ore 11.00 e alle 15.00, trasmessi in diretta streaming per far conoscere a tutti i servizi offerti dai produttori locali. È questo l'obiettivo de "L'Enoteca a casa tua", il progetto avviato dall'Enoteca di Ovada e del Monferrato Ovadese per fornire un supporto alle aziende vitivinicole del Basso Piemonte. L'iniziativa prenderà il via giovedì mattina, 30 aprile, e si concluderà domenica prossima, 3 maggio. Ciascun produttore avrà l’opportunità di dialogare qualche minuto per presentare la sua azienda e i servizi offerti in questa situazione di emergenza sanitaria.

«Conoscere i nostri imprenditori è una bellissima opportunità - afferma Mario Arosio, presidente dell'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato Ovadese -. Ci permetterà di apprezzare i loro prodotti e di comprendere meglio le caratteristiche, anche caratteriali, dei nostri Soci e che spesso influenzano il "carattere" del loro vino».

L'iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Enoteca Regionale di Ovada. La conduzione delle due strisce quotidiane è affidata al giornalista Pier Ottavio Daniele, autore e consulente marketing territoriale e Niccolò Cepollina Pellicano (nella foto insieme a Gerry Scotti), autore e conduttore di Sky e Mediaset.