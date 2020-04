Centinaia di mascherine artigianali per gli ospedali della provincia

PREDOSA - Le prime cuffiette di stoffa sono state realizzate per la figlia che fin dall'inizio dell'emergenza lavora in prima linea “contro” il Covid-19. «Volevo una protezione “allegra” e colorata, visto il momento di grande difficoltà» dice la dottoressa Alessandra Laguzzi, medico dell’Usca. Da allora la signora Palmarosa Gollo non ha mai smesso un attimo di realizzare cuffiette per il personale medico della provincia. Dalle poche unità realizzate nelle prime settimane si è arrivati in breve tempo alle centinaia realizzate e già donate agli ospedali e ad alcune associazioni della zona che operano in campo sanitario. «Da quando sono in pensione, cerco di occupare il tempo facendo ciò che mi piace».

Fra le sue passioni c’è il cucito, oltre a uno spiccato senso del sociale. «Dato che servono a medici e infermieri, unisco l’utile al dilettevole». Per questo ha deciso di non accettare alcun contributo. Chi vuole può effettuare un’offerta presso la Parrocchia di Predosa. «Per me – spiega Palmarosa – rappresenta la comunità, soprattutto in un paese piccolo come il nostro, dove c’è bisogno dei talenti di tutti per superare le difficoltà».