Scout: nuova raccolta fondi per il personale sanitario

OVADA - Prosegue, rinnovandosi, la raccolta fondi promossa dal clan “Scatola di colori” del gruppo scout Ovada1. Dopo i venticinque tablet acquistati e donati agli ospedali e alle case di riposo della zona, ora l’iniziativa benefica “Stai con me e fammi dimenticare com’è stare senza di te” si prefigge l’obiettivo di mettere a disposizione del personale medico un’ampia selezione di dispositivi di protezione e di alcuni materiali sanitari. Chi vuole aderire supportando la campagna benefica organizzata dalla storica associazione di piazza San Domenico può effettuare la propria donazione sull’Iban bancario IT 55 T 03069 09606 100000141466, con intestatario Agesci Gruppo Scout Ovada 1 e come causale “Raccolta fondi”.