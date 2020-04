Alessia Bruno e la tesi discussa da casa: "Pronta a lavorare in corsia"

TAGLIOLO MONFERRATO - Laurearsi online e per di più in infermieristica in questo periodo di Covid 19 rappresenta pur sempre un evento da ricordare. E’ Alessia Bruno, 22 anni di Tagliolo Monferrato ad aver vissuto questa esperienza discutendo la tesi dalla sua abitazione. Alessia, dopo aver frequentato la scuola primaria nel suo paese di origine, quindi le Medie e il Liceo Scientifico ad Ovada ha poi individuate il percorso di laurea triennale in infermieristica presso l’Università di Genova. “Una scelta quasi scontata – dice Alessia - sono sempre stata affascinata da questo mondo ospedaliero in quanto accompagnavo la mamma Maria Rosa all’ospedale di Ovada dove lavora, per cui avevo già imparato a conoscere l’ambiente, ad apprezzarne il so ruolo e soprattutto il grande senso di solidarietà che oggi viene sempre più in risalto e ringraziato”. Un percorso regolare durante il quale non sono mancate le soddisfazioni fino all’ultimo ostacolo della discussione della tesi che per problemi di coronavrius si è dovuta effettuare online.

“Avrei dovuto sostenere – afferma Alessia - nei primi giorni di marzo l’esame di tirocinio consistente in una serie di domande relative a un caso clinico, ma veniva rimandato e successivamente mi comunicavano che questo esame unitamente alla discussione della tesi sarebbero state effettuato online”. Inutile nascondere l’apprensione e di conseguenza i problemi non solo per gli allievi, ma per gli stessi docenti con una piattaforma mai usata. “Tutto è però filato liscio – continua Alessia – con grande soddisfazione di tutti. Non intendo però continuare negli altri due anni di specializzazione, ma valuterò le numerose offerte che ho già ricevuto”. La tesi discussa con la professoressa Paola Mosso, docente di infermieristica e psicologia nella salute mentale, ha trattato il seguente argomento: “Anoressia nervosa: l’importanza dell’infermiere e la prevenzione delle ricadute”.