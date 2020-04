Addio a Rino Destro, una vita nel calcio

SALE - Lo sport piange un protagonista. Si è spento poche ore fa Rino Destro, ex arbitro di calcio, prima alla sezione di Novi e poi, dal 1992, a quella di Alessandria.

'Benemerito' dell'Aia dal 2008, Rino aveva iniziato a dirigere nel 1975, arrivando fino alla serie C, premiato anche come miglior fischietto della Commissione Arbitri Interregionale. Tre settimane fa era stato ricoverato alla 'Città di Alessandria' covid hospital, "la febbre era diminuita, ma negli ultimi giorni ha avuto una nuova crisi - racconta Angelo Alibrandi, presidente dell'Aia di Alessandria - e si è spento all'alba. Perdiamo un amico speciale, un uomo di calcio, una persona disponibile con tutti. Era il nostro designatore dal 1992, ha lanciato centinaia di arbitri".

Rino Destro, come ricorda anche Vincenzo Costantino, "è stata una figura di riferimento per tutto il mondo arbitrale e per il calcio non solo in provincia. Appassionato, attento, sensibile, un maestro per tutti".

Destro aveva compiuto 64 anni due giorni fa. La moglie, Lazzarina Arzani, è sindaco di Sale. Lascia anche tre figli.